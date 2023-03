Der Superstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG bringt den Schienenverkehr in Sachsen-Anhalt fast komplett zum Erliegen. Auch die Luftfahrt ist betroffen. Wie Pendler jetzt weiterkommen.

Sachsen-Anhalt steht nicht nur auf der Schiene fast komplett still

Keine Auskunft am Hauptbahnhof Halle: Auch das Servicepersonal der Bahn streikte am Montag.

Halle (Saale)/MZ - Gespenstische Ruhe am Hauptbahnhof in Halle: Der Verkehrsknoten im Süden Sachsen-Anhalts war am Montagmorgen wie ausgestorben. Nur einige Menschen besuchten die Geschäfte vor Ort. „Gestrandet ist heute hier noch niemand“, sagte ein Mitarbeiter einer Bäckereifiliale. „Die meisten wussten sicher Bescheid, dass hier heute kein Zug fährt.“