Halle (Saale) - Der Virologe Alexander Kekulé hat sich dagegen ausgesprochen, dass Corona-Geimpfte in Innenräumen keine Masken tragen sollten. "Das Problem ist, dass man dann eine deutliche Zweiklassengesellschaft hat", sagte der Virologe im Podcast "Kekulés Corona-Kompass" auf MDR AKTUELL.

"Ich würde empfehlen, dass alle in geschlossenen Räumen ihre Masken aufbehalten, so lange, bis wir in einer Situation sind, dass wir sagen könne, wir sind als Gesellschaft insgesamt aus dem Schneider." Die Solidarität auf der Schlussgeraden sollten alle noch haben.

Kekulé erinnerte daran, dass vor allem Ältere geimpft seien. "Am Anfang war es so, dass vor allem die Jüngeren aufgefordert wurden, sich zurückzuhalten und die Schutzmaßnahmen einzuhalten, um die Älteren zu schützen". Jetzt sollten die Älteren die Solidarität mit den Jüngeren haben. (mz)