Ärztemangel Lücke wächst dramatisch: Wo in Sachsen-Anhalt die meisten Hausärzte fehlen

In Sachsen-Anhalt werden die Lücken bei den Hausärzten immer größer. Und bald geht ein Großteil in Rente. Doch nach dem Studium will der Nachwuchs oft nicht im Land bleiben. Warum ein angehender Mediziner aus Halle das anders sieht.