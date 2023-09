Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Corona spielte lange kaum eine Rolle, jetzt steigen die Infektionszahlen wieder leicht an. Vor einer möglichen Welle im Herbst und Winter kommt nun ein angepasster Impfstoff auf den Markt. Doch Hausärzte befürchten auch in Sachsen-Anhalt einen erheblichen Mehraufwand. Denn das Vakzin ist vorerst nicht in Einzeldosen verfügbar, sondern in jeder Ampulle sind sechs Dosen enthalten. Sie müssen zeitnah verimpft werden, sonst verliert das Mittel seine Wirkung.