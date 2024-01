Ab dem 8. Januar droht eine massive Streikwelle in Sachsen-Anhalt. Landwirte und Spediteure protestieren, Lokführer beenden ihre Streikpause. Und nun drohen Ärzte, auf die Barrikaden zu gehen.

Ärzte bereiten sich auf Praxischließungen vor – was das für Patienten bedeutet

Halle/MZ. - Sachsen-Anhalt steht vor einer massiven Streikwelle in der kommenden Woche: Nach angekündigten Protesten der Bauern und Lokführer droht nun ein Streik der Ärzte. So bereiten sich Mediziner offenbar bereits auf Praxisschließungen vor. „Wir nehmen eine wachsende Unzufriedenheit in der Ärzteschaft wahr“, sagt Jörg Böhme, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt. Er geht deshalb davon aus, dass sich Praxen „an Protestaktionen beteiligen“. Es sei aber keine Vorhersage zur Zahl der Ärzte möglich.