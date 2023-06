Fast alle Apotheken in Sachsen-Anhalt schließen am Mittwoch. Sie beklagen Finanzlage und Personalnot. Bundesministerium widerspricht vehement.

Apotheken in Sachsen-Anhalt schließen für einen Tag

Mit Aushängen wie diesem machen die Apotheken darauf aufmerksam, dass sie sich am bundesweiten Protesttag beteiligen und was sie mit diesem einfordern.

Halle/MZ - Gestiegene Kosten, Personalnot und Lieferengpässe: Gegen die Politik der Bundesregierung protestieren am Mittwoch Apotheker bundesweit. Auch in Sachsen-Anhalt werden fast überall die Türen geschlossen. „97 Prozent der Apotheken beteiligen sich am Protesttag“,

sagt Mathias Arnold, Vorsitzender des Landesapothekerverbandes (LAV). 39 Apotheken übernehmen die Notversorgung. Arnold empfiehlt, „wichtige Medikamente an anderen Tagen zu besorgen“.