In Sachsen-Anhalt dürfen Apotheken ihre Öffnungszeiten nun flexibler einteilen. Vor allem auf dem Land könnte es zu Anpassungen kommen.

Apotheken in Sachsen-Anhalt können seit August flexibler öffnen

Halle/MZ - Erst im Juni schlossen für einen Tag Apotheken in ganz Deutschland. Pharmazeuten protestierten für eine bessere Bezahlung, wollten aber auch auf den Personalmangel aufmerksam machen. Nun hat die Apothekerkammer in Sachsen-Anhalt einen Weg geschaffen, um mit diesem Mangel umzugehen: Seit August können Pharmazeuten Öffnungszeiten flexibler gestalten, als eine Art Gleitzeit-Modell. Mit der neuen so genannten Allgemeinverfügung hofft die Apothekerkammer, knappes Personal effizienter einsetzen zu können und Apothekensterben zu verhindern.