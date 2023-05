Der Countdown läuft: Dieses Jahr kehrt die DTM erstmals nach acht Jahren wieder in die Motorsport Arena Oschersleben zurück. Vom 26. bis 28. Mai steigt auf der Rennstrecke südwestlich von Magdeburg der Start in die neue Saison. Das Comeback in Oschersleben ist eine Premeire: Erstmals in der 39-jährigen Geschichte von Europa Top-Rennserie startet die DTM in der Magdeburger Börde in die neue Saison. Die Fans dürfen sich auf ein Motorsport-Spektakel freuen: 28 Weltklasse-Fahrer sind beim Auftaktwochenende dabei und treten mit bis zu 600 PS Rennern der der Premiumhersteller Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG sowie Porsche an.

Das Fahrerfeld Foto: German Touring Car Motorracing Event GmbH

In Oschersleben beginnt für den Südafrikaner Sheldon van der Linde die Mission Titelverteidigung. Der BMW-Werksfahrer trifft auf erfahrene DTM-Piloten wie Maro Engel, Lucas Auer, die Ex-Champions René Rast und Marco Wittmann und auch auf seinen Bruder Kelvin van der Linde. Für Sheldon van der Lindes Team Schubert Motorsport wird das Rennwochenende in der Magdeburger Börde zum Heimspiel: Die Meister-Mannschaft aus dem Vorjahr hat ihren Sitz in Oschersleben und damit die kürzeste Anreise aller 14 Rennställe. Zwei Rennen über je 60 Minuten stehen in Oschersleben auf dem Programm, die am Samstag und Sonntag jeweils um 13.30 Uhr gestartet werden.

David Schumacher Foto: German Touring Car Motorracing Event GmbH

Wer den Saisonauftakt der DTM live an der Rennstrecke erleben möchte, darf sich über attraktive Ticketpreise freuen. Tickets gibt es bereits ab 39 Euro und Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen sogar freien Eintritt. ADAC Mitglieder profitieren zudem im Onlinevorverkauf von 10 Prozent Rabatt. Der Zugang zum DTM-Fahrerlager ist in allen Tickets enthalten. Dort wartet nicht nur die DTM Fan Zone bei der „Meet the Drivers“ Autogrammstunde kommen die Fans Karten für den Saisonstart gibt es HIER.

In Oschersleben bekommen die Fans ein volles Motorsport-Wochenende geboten: Neben den beiden Rennen der DTM gehen auch die ADAC GT4 Germany und der Prototype Cup Germany mit faszinierenden Le-Mans-Prototypen an den Start. Komplettiert wird das attraktive Programm vom BMW M2 Cup.

Alle Infos zur DTM 2023 unter dtm.com