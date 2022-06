Antworten auf Leserfragen Antworten auf Leserfragen: Was derzeit in Sachsen-Anhalt erlaubt ist - und was nicht

Magdeburg - Besuche im Pflegeheim, Urlaub im Harz und Sport in kleinen Gruppen: Beim Live-Chat auf Facebook erklärte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne, was derzeit in Sachsen-Anhalt erlaubt ist - und was noch nicht.