Vor einer Woche wurde der jüdische Student Lahav Shapira in Berlin krankenhausreif geprügelt. Nun macht dessen Mutter, Tsipi Lev, dem Uni-Präsidenten Günter Ziegler schwere Vorwürfe: Er dulde antisemitische Aktionen an der Hochschule.

Berlin/Halle/MZ - Nach dem brutalen Angriff auf einen jüdischen Studenten der Freien Universität Berlin (FU) meldet sich jetzt dessen Mutter zu Wort – und erhebt schwere Vorwürfe gegen den Uni-Präsidenten. „An der FU Berlin herrscht eine Atmosphäre, in der sich antisemitische Studentinnen und Studenten in ihrem Handeln durch fehlendes oder nur zögerliches Einschreiten der Universitätsleitung bestärkt fühlen“, klagt Tsipi Lev, die Mutter des 30-jährigen Lahav Shapira, in einem Schreiben an den Zentralrat der Juden in Deutschland. Der Text liegt der MZ vor.