Halle/MZ - Die Fahrt startet alles andere als entspannt. Am Bahnhof Wilhelmshöhe in Kassel drängen Trauben von Menschen am vergangenen Sonntagmittag in den Zug nach Halle mit seinen gerade einmal drei Wagen. „Schnell, sonst ist er voll“, sagt ein junger Mann zu seinen Freunden, dann quetscht er sich zwischen Senioren mit Fahrrädern und einem Pärchen mit Labrador an der Leine durch die Tür in den Regionalexpress (RE) der Linie 9 hinein.