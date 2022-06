Sobald Otto Stenzel beginnt, über Russlands Angriffskrieg in der Ukraine zu sprechen, wird die Stimme des sonst freundlichen Rentners laut, seine Wortwahl scharf. „Putin ist das größte Dreckschwein“, faucht der 79-jährige Hallenser. Empört versenkt er an diesem sonnigen Vormittag auf dem Marktplatz in Halle die Hände in seinen Jackentaschen. Eigentlich ist er zu einem Kaffee verabredet, aber der Krieg lässt ihn nicht los. „Er macht nicht einmal vor Kindern halt.“ Wie Wladimir Putin die Bevölkerung in seinem eigenen Land unterdrücke, das erinnere ihn an die DDR-Zeit. Putin hat damals in Deutschland gelebt. „Er hat hier gelernt, wie das geht.“ Eine Ausweitung des Krieges bis nach Sachsen-Anhalt? Hält Stenzel für möglich. „Man muss mit allem rechnen.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<