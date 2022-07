Angela Merkel zu Gast an der Leopoldina in Halle: „Wissenschaft sichert unseren Wohlstand“

Deutschland müsse verstärkt in Spitzenforschung investieren, fordert die Altkanzlerin. Sie verrät auch, wie wichtig ihr selbst die Beratung durch Experten in der Corona-Pandemie war.

Angela Merkel an der Leopoldina in Halle.

Halle/MZ - Bei einem Besuch der Leopoldina in Halle hat Altkanzlerin Angela Merkel am Dienstag die Bedeutung der wissenschaftlichen Beratung für die Politik hervorgehoben. „Faktenbasierte Urteilsfindung wird gerade in Zeiten von Fake News immer wichtiger“, sagte Merkel, die mit ihrer Rede eine Festveranstaltung anlässlich des 70. Geburtstags des Leopoldina-Altpräsidenten Jörg Hacker eröffnete.