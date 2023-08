Etwa 600 Personen nahmen am ersten Christopher Street Day in Weißenfels teil.

Halle/Weissenfels/MZ - Am 12. August störten 23 Personen den Christopher Street Day (CSD) in Weißenfels (Burgenlandkreis). Neben Gewaltandrohungen soll auch „Sieg Heil“ gerufen und der Hitlergruß gezeigt worden sein. Die Polizei ordnet die Störer dem rechtsextremen Spektrum zu. Wegen der Sicherheitskräfte konnten Übergriffe verhindert werden. In der Queer-Szene (siehe Info: „Was bedeutet queer?“) wurde der Vorfall mit Besorgnis wahrgenommen. MZ-Reporter Julius Lukas hat mit Eric Duchow über Anfeindungen gesprochen und darüber, wie man sie in Zukunft verhindern kann. Der 21-jährige Magdeburger ist als Miss*ter CSD 2023 eine Art Sprachrohr der Bewegung in Sachsen-Anhalt.