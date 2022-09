Neuer Trend in der Landwirtschaft Am Süßen See in Sachsen-Anhalt wachsen jetzt auch Melonen und Kiwibeeren

Am Süßen See in der Nähe von Eisleben baut der Obsthof Langels nun auch Exoten in großem Stil an. Warum sich der Anbau von Kiwibeeren & Co. in Sachsen-Anhalt lohnt.