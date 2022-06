Am Mittwoch Regenschirm einpacken: Wechselhaftes Wetter in Sachsen-Anhalt

Eine Frau hält ihren Regenschirm in der Hand. Am Mittwoch sollte man in Sachsen-anhalt einen dabei haben, empfehlen die Meteorologen.

Leipzig - Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sollten am Mittwoch den Regenschirm einpacken. Der Tag beginnt zwar sonnig und weitestgehend wolkenlos, das ändert sich jedoch im Laufe des Tages, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte.

Bereits am Nachmittag werde es zunehmend bewölkt und es sei mit einzelnen Schauern zu rechnen. Die Höchstwerte liegen demnach bei 26 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf 9 bis 14 Grad. Auch am Donnerstag wird es den Angaben zufolge wechselhaft mit einzelnen Gewittern. Am Wochenende dürfen sich die Menschen auf Badewetter freuen - mit viel Sonne und bis zu 27 Grad.