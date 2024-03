Halle/MZ. - Spricht Olaf Weber über den Wandel bei den Kleingartenvereinen im Land, dann illustriert er die Entwicklung gerne mit Beispielen. Eines hat der Präsident des Landesverbands der Gartenfreunde selbst miterlebt. „In einem Verein störten die Trampoline in den Gärten, die dort ja eigentlich nicht hingehören“, erzählt Weber. Nach einem Sturm seien die Hüpfgeräte zudem in anderen Parzellen gelandet, was zu weiterem Unmut geführt habe. „Der Verein überlegte sich deswegen, einen nicht bewirtschafteten Garten umzuwidmen und dort ein paar Trampoline aufzustellen“, berichtet Weber. „So waren die Sportgeräte aus den Parzellen verschwunden und trotzdem konnten die Kinder hüpfen.“

Das Beispiel zeigt, wie ideenreich mit den Herausforderungen im Kleingartenwesen umgegangen wird. Problem Nummer eins ist dabei der Leerstand. In den vergangenen sechs Jahren hat sich die in den Vereinen kleingärtnerisch bewirtschaftete Fläche um etwa ein Viertel verringert. Oder anders gesagt: 2023 wurden in Sachsen-Anhalt 1.400 Fußballfelder weniger von Parzellenbesitzern gehegt und gepflegt als noch 2017. Das geht aus Daten der Landesgartenfreunde hervor, die die Landtagsabgeordnete Kerstin Eisenreich (Die Linke) erfragt hat. „Die Flächen für Kleingärten dürfen nicht weiter eingeschränkt werden“, sagte Eisenreich als Reaktion auf diesen Trend und fordert eine bessere finanzielle Unterstützung, um den Wandel der Gartensparten zu ermöglichen.

Ländliche Gebiete leiden

Laut Olaf Weber ist der zunehmende Leerstand, der vor allem den ländlichen Raum betrifft, ein Erbe der DDR: „Damals war das Kleingartenwesen stark unterstützt.“ Die Parzellen seien Rückzugs- und Erholungsort gewesen, der an Bedeutung verloren habe, weil etwa für Reisen mittlerweile die ganze Welt offenstehe. Nun passe sich die Kleingartenfläche nach und nach an die Bevölkerungsentwicklung an. Die Vereine würden lernen, mit dem Überangebot umzugehen. „Es gibt viele Konzepte, durch die ungenutzte Flächen einen neuen Zweck bekommen.“ Beispiele seien Blühwiesen in Kooperation mit lokalen Imkern, Gemeinschaftsflächen für Vereinsmitglieder oder Gärten für Schulen, Kindertagesstätten oder auch Senioren. Die Zahl solcher sondergenutzten Gärten nahm 2023 gegenüber dem Vorjahr um etwa 40 Prozent auf 3.739 Parzellen zu.

In manchen Fällen sei es aber auch notwendig, die eigentlich für Kleingärten gepachteten Flächen zurückzugeben, damit sie zum Beispiel in Bauland umgewidmet werden, sagte der Gartenfreunde-Chef. Schließlich müsse der Verein für die gesamte Fläche Pacht bezahlen, die dann auf die Mitglieder aufgeteilt werde. „Weniger Mitglieder bedeutet dann mehr Pacht für den Einzelnen.“

Immer mehr Kommunen entwerfen auch Entwicklungsplänen für ihre Kleingartenanlagen. Diese gibt es etwa in Halle, Wittenberg und Bernburg. „Viele Vereine sind schon aus dem Dornröschenschlaf erwacht“, sagte Weber. Das Bild vom verstaubten Kleingärtner gelte nicht mehr, längst hätten auch neuere Anbaukonzepte wie naturnahes Gärtnern oder Hochbeete Einzug gehalten. „Wir würden auch gerne mit unseren vielen Fachberatern noch mehr machen, uns fehlt jedoch der finanzielle Spielraum, weil es anders als in Sachsen oder Brandenburg keine direkt auf Kleingärten zugeschnittene Förderung gibt.“

„Unverzichtbare“ Gärten

Dafür, dass sich daran etwas ändert, macht sich auch Kerstin Eisenreich stark. „Kleingärten sind unverzichtbar für das soziale Miteinander und für kostengünstige Erholung“, hebt die Politikerin der Linken hervor. In den Parzellen kämen Menschen aus allen Schichten zusammen. Zudem würden Kleingärten eine wichtige ökologische Funktion übernehmen: „Sie binden Schadstoffe, sorgen für Verschattung, Abkühlung und dienen als Wasserspeicher sowie Rückzugsort für zahlreiche Arten“, so Eisenreich.

Um diese „grünen Oasen“ zukunftssicher zu machen, müsse der Pachtzins sozialverträglich gestaltet sein. Zudem müssten für den Um- und Rückbau Mittel im Landeshaushalt eingeplant werden. „Die Vereine allein können das nicht schultern“, sagte Eisenreich. Kommentar Seite 8