Alles wird teurer: Inflation steigt in Sachsen-Anhalt auf sechs Prozent

Die Inflation in Sachsen-Anhalt lag im Dezember bei sechs Prozent. Nicht nur Energie kostet deutlich mehr. Welche Produkte noch deutlich teurer geworden sind.

Halle/MZ - Die Verbraucher in Sachsen-Anhalt erleben aktuell Preissprünge, wie es sie seit der Wiedervereinigung nicht mehr gegeben hat. Im Dezember erreichte die Inflationsrate in Sachsen-Anhalt einen Wert von sechs Prozent, teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit. Ähnlich hohe Monatswerte wie im Dezember und November gab es zuletzt 1993 - damals ging das auf den Wirtschaftsboom nach der Deutschen Einheit zurück.