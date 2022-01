Akute Glättegefahr in Sachsen-Anhalt - Polizei und Deutscher Wetterdienst warnen

Magdeburg/DUR - Am Donnerstagabend besteht in weiten Teilen Sachsen-Anhalts Gefahr durch Eisglätte. Eine entsprechende Warnung gab die Polizeiinspektion Magdeburg heraus.

#Vehrkehrsinfo



In weiten Teilen von @sachsenanhalt herrscht aktuell Gefahr durch Eisglätte. Fahrt und geht bitte besonders vorsichtig! pic.twitter.com/6xDPQu6QMS — Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) January 20, 2022

Autofahrer und Fußgänger sollten vorsichtig unterwegs sein, um mögliche Unfälle zu vermeiden. Auch der Deutsche Wetterdienst gab für teile Sachsen-Anhalts eine amtliche Warnung vor Glätte heraus. Besondere Vorsicht gilt demnach ab Donnerstag 18 Uhr bis Freitag 12 Uhr.

Am Donnerstagmorgen gab es im Landkreis Mansfeld-Südharz bereits mehrere Glätte-Unfälle. So geriet zwischen Mansfeld und Möllendorf eine Auto-Fahrerin an einer Brücke ins Schleudern und stürzte mit ihrem Fahrzeug drei Meter tief in einen Bach. Des Weiteren rutschten mehrere Pkw wegen glatter Straßen von der Fahrbahn.