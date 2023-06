Halle/MZ- Die Lage der Apotheken ist seit einigen Jahren schwieriger geworden. Nicht überall, aber sicherlich abseits der Großstädte. Auch in Sachsen-Anhalt geht der Bestand an Apotheken kontinuierlich zurück. Für die Schwierigkeiten gibt es mehrere Ursachen. Wie in anderen Bereichen wird in der Pharmazie händeringend Personal gesucht. Die Online-Apotheken sind eine große Konkurrenz und junge Apotheker wollen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

nicht mehr aufs Land. Auch die Ärztedichte hat Einfluss: Wo gerade im ländlichen Bereich auf größere Entfernung kein Arzt mehr praktiziert, kann sich oft auch die Apotheke auf Dauer nicht halten.