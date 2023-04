Airbus A380 in Sachsen-Anhalt Video: Weltgrößtes Passagierflugzeug im Einsatz am Flughafen Leipzig/Halle

Das weltgrößte Passagierflugzeug, der Airbus A380, ist nach langer Zeit wieder im Einsatz am Flughafen Leipzig/Halle. Lange war der Riesenflieger nicht am Himmel zu sehen, nun kehrt er in den mitteldeutschen Luftraum zurück. Mehr dazu im Video.