Affenpocken: Ein Virus alarmiert die Ärzte

Durch den Erreger droht keine neue Pandemie wie bei Corona. Dennoch muss man ihn ernst nehmen. Was Fachleute jetzt raten.

Dieses Bild entstand während einer Untersuchung eines Affenpockenausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo (DRC).

Halle/MZ - Eine Handvoll Infizierte in Deutschland, einer davon in Sachsen-Anhalt: Bisher halten sich die Fälle von Affenpocken hierzulande in Grenzen. Trotzdem sind Mediziner und Behörden alarmiert - und warnen gleichzeitig vor unbegründeter Panik. Wie geht es mit der Krankheit weiter? Matthias Müller gibt die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema.