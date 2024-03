In Halle und Dessau stellt die Partei Kandidaten für die Kommunalwahl hinter verschlossenen Türen auf und hält die Listen bislang geheim. Ist das erlaubt?

AfD schweigt: In Halle und Dessau stellt die Partei ihre Kandidaten nicht vor

Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt

Am 9. Juni 2024 finden in Sachsen-Anhalt die Kommunalwahl und die Europawahl statt.

Halle/MZ. - Der Superwahltag rückt näher: Am 9. Juni sind Sachsen-Anhalts wahlberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner aufgerufen, nicht nur zur Europawahl ihre Stimme abzugeben, sondern auch Gemeinde- und Stadträte sowie Kreistage neu zu bestimmen. Die Kandidatenlisten für die Kommunalwahlen sind vielerorts schon aufgestellt und von Parteien und Wählergruppen bekannt gemacht. Doch eine Partei schert aus: In Halle und Dessau hat die AfD hinter verschlossenen Türen festgelegt, wer für sie künftig in den Stadtrat einziehen soll – und hält die Listen bislang geheim. Das wirft Fragen auf: Warum soll drei Monate vor der Wahl niemand die Namen erfahren dürfen, wenn sie denn schon feststehen? Und: Ist das erlaubt?

Transparenz ist nicht Pflicht bei der Kandidatenaufstellung

Die Antwort auf die erste Frage bleibt die AfD bisher in beiden Städten schuldig. Die zweite Frage lässt sich leichter beantworten: So kurios es zunächst erscheinen mag, eine Partei ist nicht zur Transparenz verpflichtet, weder bei der Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten noch hinterher.

„Wahlrechtlich ist weder die Öffentlichkeit der Aufstellungsversammlung vorgeschrieben noch die Bekanntgabe der aufgestellten Bewerber seitens der Partei verpflichtend“, sagt Yvonne Lisec aus der Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin. Allerdings: Irgendwann werden die Namen bekannt. Wie alle Parteien, muss auch die AfD ihre Bewerberlisten beim jeweiligen örtlichen Wahlleiter einreichen, in Halle etwa muss das bis zum 2. April erledigt sein. Nach einer Prüfung lassen die jeweiligen Wahlausschüsse die Listen zu – laut Lisec spätestens am 12., im Falle von Beschwerden am 18. April. Nach den Regeln des Kommunalwahlgesetzes sind die Namen anschließend „unverzüglich“ öffentlich bekanntzumachen.

Ich weiß nicht, ob die AfD sich einen Gefallen tut. Benjamin Höhne, Politikwissenschaftler

Die Zurückhaltung der AfD sei legitim und ihr gutes Recht, sagt Benjamin Höhne mit Blick auf das Wahlrecht. Allerdings lasse sich in allen anderen Parteien ein Hang zu mehr Transparenz beobachten, betont der Magdeburger Politikwissenschaftler. „Ich weiß nicht, ob die AfD sich einen Gefallen tut, wenn sie da ausschert.“ Zumal es in der Öffentlichkeit den Bedarf nach Information gebe.

Ob Parteien zu mehr Transparenz verpflichtet werden sollten? Das sei juristisch umstritten, sagt Höhne. Der Grund: „Politische Parteien haben eine Brückenfunktion, sie agieren im Spannungsfeld zwischen der Gesellschaft und dem Staat.“ So hätten sie einerseits, wie etwa Wirtschaftsunternehmen, große Freiheiten – eben auch die, Bewerberinnen und Bewerber für Wahlen hinter verschlossenen Türen zu bestimmen und deren Namen zunächst nicht preiszugeben. Andererseits hätten Parteien Verfassungsrang, sie seien Teil des staatlichen Wahlprozesses. „Ich würde da schon ein höheres Transparenzniveau sehen“, meint der Politikwissenschaftler.

AfD-Kreisverbände sind autonom

Nach Angaben der Landes-AfD sind die jeweiligen Kreisverbände autonom beim Aufstellen der Bewerberlisten für die Kommunalwahl. „Da machen wir keine Vorgaben“, sagt Matthias Kleiser, Leiter der Landesgeschäftsstelle. Andere Verbände sind denn auch offen, was die Bekanntgabe der Listen angeht: In Bernburg etwa macht die AfD aus ihren vier Stadtratskandidatinnen und -kandidaten kein Geheimnis. Warum das in Halle und Dessau bislang anders ist? „Das verstehe ich auch nicht“, sagt Kleiser. „Da muss ich mal nachhaken.“