AfD-Mann Büttner vergleicht Corona-Politik mit Ausgrenzung der Juden

Magdeburg/MZ - Mit einem Nazi-Vergleich in Bezug auf die Corona-Politik hat der Staßfurter AfD-Abgeordnete Matthias Büttner im Landtag für einen Eklat gesorgt. In einer Parlamentsrede unterstellte er den Regierungsparteien am Freitag die politische Ausgrenzung von Ungeimpften. „Sie machen das, was schon vor 2.000 Jahren und auch 1933 bis 1945 funktioniert hat: Sie machen einen Teil der Gesellschaft zum Sündenbock.“ Von 1933 bis 1945 hatten die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler systematisch Juden verfolgt und ermordet.