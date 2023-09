AfD hält an zwei Hochstapler-Kandidaten fest

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Bundes-AfD will ihre Kandidatenliste für die Europawahl trotz offenbar gefälschter Angaben von zwei Bewerbern nicht ändern. Das erfuhr die MZ aus AfD-Parteikreisen. In einer mehrstündigen Beratung am Montagabend fasste der AfD-Bundesvorstand keine Beschlüsse und schickt damit sämtliche 35 Kandidaten ins Rennen - darunter auch den Stendaler Arno Bausemer.