Sachsen-Anhalts AfD-Landtagsfraktion hat sensible Daten zum Polizeischutz der Dessauer Synagoge erfragt: Teile der Antwort sind als Verschlusssache eingestuft. Ein Grünen-Politiker fürchtet nun Ausspähversuche durch die rechtsextreme Fraktion.

AfD fragt sensible Daten zum Polizeischutz der Dessauer Synagoge ab - Grüne erheben Ausspähvorwurf

Juden in Sachsen-Anhalt

Die neue Synagoge in Dessau wurde im Oktober 2023 eingeweiht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Wie schützt Sachsen-Anhalts Polizei die neue Synagoge in Dessau? Und wie viele Beamte setzt das Land dafür jede Woche ein? Ein detaillierter Fragenkatalog der AfD-Landtagsfraktion sorgt aktuell für Unruhe im Parlament. Während die AfD betont, sich um die Sicherheit des Gotteshauses zu sorgen, befürchten konkurrierende Politiker, dass aufgrund der Anfrage nun sensible und sicherheitsrelevante Informationen über die Synagoge an die Öffentlichkeit gelangen könnten.