Vor Tagen flog ein rechtsextremes Geheimtreffen in Potsdam mit Beteiligung der AfD auf, dort wurden Pläne zur massenhaften Ausweisung von Ausländern diskutiert. Nun will Sachsen-Anhalts AfD auch im Landtag über „Remigration“ diskutieren.

Nach Geheimtreffen in Potsdam

Magdeburg/MZ - Nach dem Auffliegen eines Geheimtreffens von Rechtsextremisten in Potsdam, an dem auch AfD-Politiker teilnahmen, wird die Debatte um die sogenannte Remigration neu angefacht: Sachsen-Anhalts AfD-Fraktion hat für die kommende Landtagssitzung eine Debatte mit dem Titel „Remigration!“ angemeldet. Kritiker sehen in dem Begriff ein rechtsextremes Codewort für die massenhafte Vertreibung von Menschen mit Migrationsgeschichte - auch deutschen Staatsbürgern - aus der Bundesrepublik. „Remigration“ war jüngst zum Unwort des Jahres gewählt worden.