Warum ein Ritter ein Wellnesshotel im Schindelbruch in Stolberg betreibt 

Clemens Ritter Kempski von Rakoszyn gehört zum polnischen Uradel. Wurzeln in Sachsen-Anhalt hatte seine Familie über die Jahrhunderte hinweg allerdings nie. Erst der aktuelle Ritter hat vor 28 Jahren mit dieser Nicht-Tradition gebrochen und sich in den Südharz – speziell in Stolberg und seine Umgebung – verliebt.

Stolberg - Was ist der Mann, der im kleinen Konferenzzimmer des Naturressort-Hotels „Schindelbruch“ locker plaudert?: Promovierter Chirurg, studierter Betriebswirt, einer der größten privaten Waldbesitzer in Sachsen-Anhalt, Chef eines klimaneutralen Wellnesshotels in bester Waldlage, parteiloser Gemeinderat im Südharz, Ehemann, Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande, Vater von drei Söhnen und einer Tochter – Ritter? „Alles“, schmunzelt der Mann in olivgrünem Janker.