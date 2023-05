Seit Monaten werden in Sachsen-Anhalt vermehrt Fälle von Jugendkriminalität registriert. Zwei Beschuldigte stehen aktuell in Halle vor Gericht. Die Verhandlung verdeutlicht, wie gezielt die Jugendlichen bei ihren Taten vorgingen.

„Abziehfälle“ in Halle - Prozess zeigt, wie mutmaßliche Täter geschnappt wurden

Halle/MZ - Auf moderne Technik hatten es die Beschuldigten abgesehen, moderne Technik wurde ihnen dann auch zum Verhängnis. Das zeigte sich am Mittwoch beim Prozess gegen zwei Jugendliche am Landgericht Halle. Abdelfath H. und Mohammad M. werden mehrere sogenannte „Abziehfälle“ vorgeworfen. Dabei bedrohten sie andere Jugendliche sowie junge Erwachsene, um von ihnen deren Handys oder Bargeld zu bekommen. Beim ersten Prozesstag waren die 17 und 21 Jahre alten Beschuldigten bereits geständig, sprachen von „Mutproben“ und finanzieller Not, die zur Begehung der Raubstraftaten geführt hätten.