Mehr Kontrollen, höhere Strafen, weniger Raser: Die Hinweise auf eine abschreckende Wirkung der Verkehrsüberwachung in Sachsen-Anhalt verdichten sich. Seinen eigentlichen Zweck hat der Druck auf die Autofahrer aber noch nicht erreicht.

Kommentar zu Blitzern in Sachsen-Anhalt

Max Hunger meint, dass das Blitzen in Kombination mit höheren Bußgeldern für mehr Vorsicht auf den Straßen sorgt.

Halle/MZ - Die Sicherheit auf den Straßen ist ein Dauerbrenner – gerade in Sachsen-Anhalt. Schließlich sind die Wege im Flächenland oft weit, mit A2, A9 und A14 führen zudem gleich mehrere große Verkehrsadern durch das Land. Doch Erfolge beim Kampf gegen Temposünder blieben in den vergangenen Jahren meist aus. Zwar stieg die Summe der Bußgelder an, ein abschreckender Effekt war aber nicht festzustellen – die Zahl der Raser blieb konstant. Nun gibt es erste Hinweise darauf, dass die Strategie der Behörden Wirkung zeigt.

Lesen Sie auch: Straßenverkehr in Sachsen-Anhalt: Einnahmen durch Blitzer gestiegen – Wo die Polizei besonders viele Autofahrer erwischt

Denn die Polizei hat trotz intensiverer Kontrollen weniger Tempoverstöße festgestellt. Zwar blitzen auch die Kommunen, die Polizei verhängt aber mehr als zwei Drittel aller Bußgelder. Zudem blitzt sie an den Autobahnen – dort sind Kontrollen wegen der Schwere der Unfälle besonders wichtig. Dass zuletzt auch die Strafen für Temposünder erneut verschärft wurden, lässt einen Schluss zu: Kontrolldruck in Kombinationen mit höheren Sanktionen schreckt Autofahrer deutlich ab.

Das eigentliche Ziel hat die Abschreckung allerdings noch nicht erreicht. Max Hunger / MZ-Reporter

Den Autor erreichen Sie unter: [email protected]

Ob höhere Strafen tatsächlich wirken, war bislang umstritten. Schließlich wird es Autofahrern mit dickem Bankkonto mitunter egal sein, ob sie 20, 30 oder 100 Euro Bußgeld zahlen müssen. Und auch notorische Raser lassen sich meist nicht von noch so hohen Sanktionen beeindrucken.

Es spricht jedoch einiges dafür, dass die inzwischen empfindlichen Bußgelder bei immer mehr Durchschnittsfahrern für Vorsicht am Gaspedal sorgen. Schließlich rangieren auch die Spritpreise auf Rekordniveau. Reparatur, Wartung, Anschaffung – Autofahren ist generell teurer geworden. Will ich da auch noch ein dreistelliges Bußgeld riskieren?

Das eigentliche Ziel hat die Abschreckung allerdings noch nicht erreicht. Die Zahl der Unfälle im Land stagniert. Angesichts der ersten Hinweise auf eine erfolgreiche Abschreckung ist die Polizei aber gut beraten, ihrer Strategie vorerst treu zu bleiben.