Replantation im Bergmannstrost 23-Jähriger verliert Arm in der Müllpresse - Mediziner in Halle nähen ihn wieder an

2022 will Kay-Uwe Schneider ein verkantetes Blech in einer Müllpresse lösen und verliert seinen Arm. Im Bergmannstrost in Halle nähen ihn Mediziner wieder an. Wie ist das möglich und wie lebt ein junger Mann mit dieser Geschichte?