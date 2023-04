Sachsen prescht vor: Im kommenden Jahr fahren dort die ersten Batteriezüge. Warum solche Alternativen in Sachsen-Anhalt noch auf sich warten lassen.

Abgasfrei in die Zukunft? Warum das in Sachsen-Anhalt noch dauert

Halle/MZ - Die Zukunft auf der Schiene beginnt in Sachsen im Juni 2024: Dann sollen auf der Regionalexpress-Linie zwischen Leipzig und Chemnitz batteriebetriebene Züge die Dieselloks ablösen – eine Premiere in Mitteldeutschland. Auf einer weiteren sächsischen Strecke, zwischen Leipzig und Döbeln, sollen ab Ende 2026 Batteriezüge mit wiederaufladbaren Akkus rollen – Abgase ade. Der Betrieb ist ausgeschrieben. In Sachsen-Anhalt dagegen wird der Abschied vom Diesel noch dauern: Zunächst soll nun ein Gutachten klären, welche alternativen Antriebsarten überhaupt sinnvoll sind.