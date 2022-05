9-Euro-Ticket und die Tarife: Nicht überall gilt die vergünstigte Monatskarte

Magdeburg/DUR/awe - Reisen mit Bus und Bahn und das für neun Euro im Monat. Mit dem 9-Euro-Ticket wird das ab Juni für drei Monate möglich sein. Da auch der Regionalverkehr bei diesem Service mit eingeschlossen ist, sind sogar bundesweite Trips möglich. Doch nicht alle Angebote der Deutschen Bahn im Regionalverkehr sind im 9-Euro-Ticket enthalten.

9-Euro-Ticket nicht überall einsetzbar

Wie die DB auf Twitter mitteilt, ist das vergünstigte Monatsticket nicht für Regionalzüge von DB Fernverkehr gültig. Hier gelten normale Nahverkehrstickets, doch nicht das 9-Euro-Ticket. Zu lesen ist dies in den Informationen zu den Zügen, wenn die Informationen in der Bahn-App ausgeklappt werden.

Warum gibt es denn RE-Züge, in denen das 9-Euro-Ticket nicht gilt, @DB_Bahn? In der Fahrplanauskunft wird mir z. B. der RE 50253 entsprechend anzeigt. #9EuroTicket pic.twitter.com/l9yJVw8mS0 — Frank Bergmann (@FrankB) May 24, 2022

Das 9-Euro-Ticket ist nicht in Zügen, die durch die DB Fernverkehr AG betrieben werden (z.B. IC, EC, ICE) gültig, auch dann nicht, wenn andere Nahverkehrsfahrkarten in Fernverkehrszügen gelten. /be — Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) May 24, 2022

"Das 9-Euro-Ticket ist nicht in Zügen, die durch die DB Fernverkehr AG betrieben werden (z.B. IC, EC, ICE) gültig, auch dann nicht, wenn andere Nahverkehrsfahrkarten in Fernverkehrszügen gelten", wird die Bahn vom Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert. Da reguläre Nahverkehrskarten in den Zügen aber gelten und diese zudem als Regionalexpress (RE) oder Regionalbahn (RB) ausgewiesen sind, werden sie bei der Verbindungssuche in der App trotzdem angezeigt.

Das gründliche Lesen und Informieren, bevor eine Bahnreise angetreten wird, sollte im Geltungszeitraum des 9-Euro-Tickets also Priorität haben.