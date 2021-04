82-Jährige bei Salzwedel von Güterzug überrollt

Salzwedel - Eine 82 Jahre alte Frau ist am Freitagmorgen bei einem Zugunglück ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Seniorin gegen 4 Uhr am Morgen auf Höhe der Ritzer Brücke in Salzwedel von einem Güterzug erfasst. Sie verstarb in Folge der schweren Verletzungen an der Unfallstelle.

Aus welchem Grund sich die Frau im Gleisbereich aufhielt ist derzeit nicht bekannt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an, teilten die Beamten mit. (mz)