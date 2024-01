Üppiges Gehalt, leichte Arbeit, flexible Zeiten – und natürlich Homeoffice: In Sachsen-Anhalt verbreiten sich SMS mit dubiosen Stellenangeboten. Eine MZ-Recherche zeigt: Dahinter steckt eine kriminelle Masche. Was Empfänger wissen sollten.

In Sachsen-Anhalt verbreiten sich dubiose Jobangebote per SMS. Hinter den Nachrichten steckt eine neue Betrugsmasche.

Halle/MZ - Es klingt nach einem Angebot, das man nicht ablehnen kann: 800 Euro Lohn pro Tag, für nur 90 Minuten Arbeit, flexibel nach eigenem Zeitplan, von zu Hause aus. Und klar, auch bezahlten Urlaub soll es geben. Die einzigen Bedingungen: Der Bewerber muss mindestens 20 Jahre alt sein und in Deutschland leben. Was er für das üppige Gehalt tun soll? Hotelbuchungsplattformen dabei helfen, ihre Bewertungen zu „optimieren“. Zuvor soll es noch eine kostenlose Schulung geben. So lautet ein verlockendes Stellenangebot, dass derzeit per SMS in Sachsen-Anhalt verbreitet wird.