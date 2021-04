742 Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt, Inzidenz leicht gesunken

Magdeburg - Das Gesundheitsministerium in Magdeburg meldet am Donnerstag 742 neue Corona-Infektionen für Sachsen-Anhalt. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt somit bei 89.581. Nach einer Umstellung der Zählweise bezieht sich das Gesundheitsministerium nun auf die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI).

In den Krankhäusern des Landes Sachsen-Anhalt sind derzeit 138 Intensiv-und Beatmungsbetten mit einem Covid-19-Patienten belegt. 98 dieser Patienten werden beatmet. Es sind weitere 16 Sterbefälle zu beklagen. (mz)