Online-Dating in Sachsen-Anhalt 62-jähriger Hamburger verliebt sich übers Internet - und gibt für Hallenserin alles auf

Klaus Lienig wird 2019 Witwer. Er meldet sich bei einer Dating-Börse an und verliebt sich in Kerstin aus Halle. Ein paar Monate später sind sie verheiratet. Jetzt ist er 62-Jährige in die Händelstadt gezogen.