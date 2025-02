19 verschiedene Kurse bietet 8M in der Woche an - alle werden von Ronny Lopez Lopez (Mitte) und seinem Co-Trainer geleitet.

Halle/MZ. - Die Erwärmung ist gerade vorüber, die erste Viertelstunde des Trainings vorbei. Schweißperlen sind auf den Gesichtern der 28 Jugendlichen zu sehen. Sie heißen Yazan und Lucas, Khodir, Joel oder Zohir. Für sie folgt nun das Eins-gegen-Eins. Ronny Lopez Lopez ist in den Boxring in der Mitte der Halle geklettert. Von seiner erhöhten Position aus erklärt der Trainer den Jugendlichen die folgende Übung. Drei der Nachwuchsboxer sind jedoch abgelenkt. Sie quatschen. „Hey, so geht das nicht, zehn Liegestütze“, ruft Lopez Lopez ihnen mit bestimmtem Ton zu. Wo es in einer Schulturnhalle womöglich zur Diskussion gekommen wäre, gibt es am Rand des Boxrings keine Widerworte. „Eins, zwei, drei, ...“, zählt Lopez Lopez bis zehn mit.