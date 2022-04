346 offene Stellen: Sachsen-Anhalts Kliniken fehlen Pflegekräfte

Covid-Patient an der Beatmungsmaschine: Viele Mitarbeiter sind mit ihgren Kräften am Ende.

Magdeburg - Das Pflegepersonal in Krankenhäusern weist immer größere Lücken auf. Im Corona-Jahr 2021 waren nach Zahlen der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) auf Intensivstationen bundesweit zwölf Prozent der Stellen unbesetzt, in den anderen Stationen sechs Prozent. Die Kliniken führen das wesentlich auf die Beanspruchung durch Corona zurück. „Wir erleben, dass sich Mitarbeiter unter dieser hohen Belastung erschöpft zurückziehen“, sagte DKG-Vorsitzender Gerald Gaß am Dienstag. Er forderte die Politik auf, den Beruf durch einen dauerhaften Steuerfreibetrag attraktiver zu machen.