30 Strafverfahren: Polizei ermittelt nach Corona-Protest in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Halle/MZ - Der Protest gegen staatlichen Corona-Maßnahmen in Sachsen-Anhalt ist ungebrochen: Rund 18.000 Demonstranten gingen am Montagabend gegen Impfpflicht und Kontaktbeschränkungen auf die Straße. Etwa 40 Versammlungen registrierte das Landesinnenministerium - unter anderem in Halle, Naumburg und Halberstadt. Auf der größten Protestveranstaltung mit etwa 3.000 Menschen in Magdeburg durchbrachen Demonstranten Polizeiketten und griffen Beamte an. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) warnte angesichts der landesweiten Lage vor einer „arg bedenklichen Situation“: Die Polizei sei durch die Proteste „extrem gefordert“, sagte GdP-Landeschef Uwe Bachmann der MZ.

Der teils gewaltsame Protest in Magdeburg zieht Ermittlungen nach sich. In 15 Fällen seien Verfahren eingeleitet worden, erklärte die Polizeiinspektion am Dienstag gegenüber der MZ. Es gehe unter anderem um Körperverletzung, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung sowie Verstöße gegen das Sprengstoff- und Versammlungsgesetz. „Es wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt, beide sind weiterhin dienstfähig“, sagte eine Polizeisprecherin. Videos zeigen jubelnde Demonstranten, wie sie eine formierte Polizeikette durchbrechen und mindestens einen Beamten mit Gewalt zu Boden stoßen. Seit Wochen mobilisieren Kader der rechtsextremen Szene in Magdeburg, erneut war die Demonstration nicht angemeldet.

Polizeigewerkschafter Bachmann sagte angesichts der Vorfälle: „Je schwieriger die Situation dort wird, desto mehr muss sich die Polizei auch darauf einstellen. Ich gehe davon aus, dass diese Einsätze sehr sensibel ausgewertet werden.“ Landesweit zählte das Innenministerium insgesamt 30 eingeleitete Strafverfahren. Bereits in den Vorwochen hatten Innenpolitiker gefordert, schärfer gegen illegale Demos vorzugehen und sie notfalls aufzulösen. Das Innenministerium betonte am Dienstag, die Versammlungsfreiheit sei ein „hohes Gut“, selbst bei unangemeldeten Demos. In jedem Einzelfall müsse genau abgewogen werden. „Dabei ist die grundsätzliche Bedeutung der Versammlungsfreiheit ebenso zu berücksichtigen wie die Wahrung der öffentlichen Sicherheit.“

Innenpolitiker fordern Konsequenz

Innenpolitiker erneuerten indes ihre Forderungen. „Magdeburg wird zu einem Schwerpunkt, darauf muss man reagieren“, sagte der SPD-Politiker Rüdiger Erben. Er forderte notfalls „konsequentes Auflösen“ illegaler Demos. „Die Zeit muss vorbei sein, in der sich der Staat auf der Nase herumtanzen lässt.“ Er erwarte konsequentes Handeln, vor allem angesichts neuer Corona-Regeln. „Man kann keinem vermitteln, dass man sich privat nur noch zu zehnt treffen darf, aber draußen Tausende demonstrieren.“

Grünen-Politiker Sebastian Striegel warnte: „Das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut, Friedlichkeit ist aber das entscheidende Kriterium. Einigen Demonstranten geht es um Umsturzfantasien.“ Die Polizei müsse Maßnahmen ergreifen, wenn es zu Verstößen komme: „Man kann eine Demo auch daran hindern, loszulaufen.“

Auch in weiteren Städten Sachsen-Anhalts erreichten die Anti-Corona-Proteste teils vierstellige Teilnehmerzahlen. In Halle zogen laut Polizei etwa 1.500 Menschen durch die Stadt, in Naumburg waren es 1.400 Teilnehmer. In Halberstadt im Harz demonstrierten laut Polizei rund 1.200 Menschen gegen die Corona-Politik. In Wittenberg zählten Behörden etwa 2.400 Protestierende, in Bitterfeld 950 und in Köthen 450. Auch in Dessau, Zerbst und Querfurt liefen Protestaktionen.

Angesichts der Angriffe auf Polizisten ist auch der Deutsche Gewerkschaftsbund besorgt. Landeschefin Susanne Wiedemeyer betonte, für rechte Demonstranten sei die Pandemie nur ein Vorwand: „Ihr eigentliches Ziel ist unser demokratisches Zusammenleben und die Schwächung des Rechtsstaates. Die Schwelle zur Gewalt ist gering und wurde bereits viel zu oft überschritten.“