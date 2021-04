27-Jähriger soll in Magdeburg Gruppe mit Gewehr bedroht haben

Blaulicht an einem Polizeifahrzeug.

Magdeburg - In Magdeburg soll ein 27-Jähriger mit einem Gewehr eine Gruppe Menschen bedroht haben. Er soll sich Samstagabend von einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus gegen die Menschen gewandt haben, die vor dem Gebäude gestanden hätten, teilte die Polizei am Sonntag in Magdeburg mit.

Die Beamten wurden von Zeugen gerufen. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden sie ein Luftdruckgewehr. Dieses, weitere Waffen und gefährliche Gegenstände stellten die Beamten sicher. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet.