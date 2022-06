Im Harz wird am heißen Sommerwochenende ein umfangreiches Programm geboten. Theater, Baden, sportliche Aktionen und Kultur - wir haben für Euch neun schöne Ausflugs- und Freizeittipps zusammengestellt.

Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene finden am Wochenende vom 24. Juni bis 26. Juni jede Menge Veranstaltungen statt.

Halberstadt/ Blankenburg - Im Harz wird am Wochenende wieder ein umfangreiches Programm geboten. Bei so viel Freizeitspass kommt bei Kindern und Erwachsenen so schnell keine Langweile auf.