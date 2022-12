2022 war in Sachsen-Anhalt außergewöhnlich warm und sonnig

In Sachsen-Anhalt ist es 2022 außergewöhnlich warm gewesen. Laut den Daten des Deutschen Wetterdienstes lagen die Temperaturen im gesamten Jahr im Durchschnitt bei 10,6 Grad Celsius.

Offenbach/Magdeburg - In Sachsen-Anhalt ist es 2022 außergewöhnlich warm gewesen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag nach vorläufigen Daten mit. Demnach lagen die Temperaturen im gesamten Jahr im Durchschnitt bei 10,6 Grad Celsius. 2022 sei damit um 1,9 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 gewesen.

Mit 2040 Sonnenstunden war 2022 außerdem das zweitsonnigste Jahr aller Zeiten. In Sachsen-Anhalt schien die Sonne öfter als in den Nachbarländern Brandenburg (2017 Sonnenstunden), Sachsen (2015), Thüringen (1970) und Niedersachsen (1940).

Heißester Tag des Jahres: Im Landkreis Harz wurden im Juli 40 Grad gemessen

Für Sachsen-Anhalt hat der Wetterdienst zudem den sonnigsten März und den zweitsonnigsten Sommer erfasst, in dem erstmals 40,0 Grad Celsius am 20. Juli in Huy-Pabsdorf (Landkreis Harz) gemessen wurden. „Die zweite Dezemberdekade zeigte sich von ihrer eisigen Seite“, und der Jahreswechsel sei äußerst mild. Mit einer Niederschlagsmenge von 446 Litern pro Quadratmeter zählte Sachsen-Anhalt zu den trockensten Regionen.