Diebstahl 200 Hühner und 2000 Eier von Geflügelhof in Meitzendorf in der Börde gestohlen

Unbekannte Täter haben 200 Hühner und 2000 Eier vom Geflügelhof in Meitzendorf in der Börde gestohlen. Wie die Täter in die Stallungen gelangen konnten, ist bisher unklar. Die Polizei sucht nach Hinweisen.