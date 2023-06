Frauen in Halle am 17. Juni

Halle/MZ - Sie tragen Sommerkleider, schauen lächelnd in die Kamera, selbstbewusst und ohne Angst. Ringsum drängen sich Menschen, andere Frauen und Männer. Ein junger Kerl hebt triumphierend ein Gewehr in die Luft, es wirkt nicht bedrohlich, sondern eher wie eine Geste des Sieges. Andere Bilder, Tage später aufgenommen, zeigen andere Frauen mit anderen Mienen. Ihre Lippen sind nun zusammengepresst. Die Kleider und Kittelschürzen zerknittert. Diese Frauen sitzen allein auf Holzstühlen, sie werden erkennungsdienstlich erfasst. Sie sind verhaftet worden und ihnen droht eine Anklage als faschistische Aufwiegler.

Der große Aufstand, der am 16. Juni 1953 auf der Baustelle in der Berliner Stalinallee beginnt und am 17. Juni die gesamte DDR erfasst, er ist da schon vorbei. Gnadenlos hat die DDR-Führung zurückgeschlagen. Mit der Hilfe sowjetischer Panzer und sowjetischer Soldaten ist es ihr gelungen, die Flammen zu ersticken, die vor 70 Jahren für einige Stunden tatsächlich drohten, das Regime in einem Flächenbrand aufzuzehren.

Immer nur die „Arbeiter“

Als „Arbeiteraufstand“ sind die Streiks und Demonstrationen, die spontan gestürmten SED-Hauptquartiere und Haftanstalten in die Geschichte eingegangen. Von den Frauen, die an diesem Tag überall waren, ist nie die Rede gewesen. Dabei, sagt die aus Dresden stammende Filmemacherin Sabine Michel, seien es oft gerade die Frauen gewesen, die eine entscheidende Rolle spielten - Michel zeigt das in ihrem Film „Aufstand der Frauen“ (hier zur Mediathek).

So auch in Halle, wo der Unmut sich zuerst draußen im Süden Luft macht, in den Werkhallen der traditionsreichen Lindner AG, die seit einigen Monaten den neuen Namen VEB Waggonbau Ammendorf trägt. Um sechs Uhr morgens, als die Frühschicht die Arbeit aufnehmen soll, „verstanden es Provokateure, unter den Arbeitern Diskussionsgruppen zu bilden“, berichtet ein Polizeispitzel später. Thema ist die Erhöhung der Normen, die einer Lohnsenkung gleichkommt. Der Unmut ist groß, die Verwirrung aber ebenso. Wie können Arbeiter in einem Land, das angeblich ihnen gehört, einer Regierung, die angeblich ihre Interessen vertritt, mit Nachdruck mitteilen, dass es so nicht weitergehen kann?

Es ist eine Frau, die das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Frieda Stephan arbeitet als Putzfrau im Waggonbau, und als alle anderen zögern und sich fragend umschauen, wie es nun weitergehen soll, stellt sie sich als erste auf die improvisierte Tribüne vor dem Verwaltungsgebäude. Es gebe kein Brot und wenn, dann nur schlechtes, ruft sie, die Preise müssten runter, die Löhne rauf, denn am Ende gehe es doch um die Kinder, die ernährt werden müssten. „Unsere Geduld ist am Ende“, sagt Frieda Stephan, und sie trifft damit den Nerv ihrer zwei- oder dreitausend Kolleginnen und Kollegen auf der Freifläche vor der Direktion. Alle müssten sich jetzt den Protesten der Berliner Bauarbeiter anschließen.

Zumindest in Halle ist es der vielleicht entscheidende Moment eines Tages, der in die Geschichte eingehen wird. War es der SED-Leitung des Waggonbauwerkes bis dahin noch gelungen, durch „Agitationseinsätze die Leitung der Diskussion an sich zu reißen und positiv zu gestalten“, wie es in einer späteren Auswertung heißt, kippt die Stimmung nach Frieda Stephans kurzer Ansprache Richtung offener Rebellion. Aus der Forderung nach niedrigeren Preisen und höheren Löhnen wird die nach dem Sturz der Regierung, der Freilassung aller politischen Gefangenen, Demokratie und gesamtdeutschen Wahlen.

Um kurz vor halb elf formiert sich der Protestzug der Ammendorfer. Unterwegs schließen sich die Karosseriewerker, die Leute aus der Maschinenfabrik und Mitarbeiter anderer an der damals noch Stalinallee genannten langen Süd-Nord-Verbindung durch Halle an. Unter ihnen, das zeigen alte, verblichene Fotos aus den Stasi-Archiven, aber auch die Bilder, die der Fotograf Albert Ammer gemeinsam mit seiner späteren Frau Jutta-Regina Lau anfertigt, sind zahllose Frauen. Alte und junge, Frauen in Arbeitskleidung und andere, die eher wie Studentinnen wirken, Frauen in Schwesternkitteln und Frauen in modischen Blusen.

Sabine Michel, die an der Potsdamer Hochschule für Film und Fernsehen studiert hat und 2012 den Grimme-Preis verliehen bekam, ist es zu verdanken, dass diese Frauen nun aus dem Schatten treten. Michels Film „Aufstand der Frauen“ beleuchtet erstmals den bedeutsamen Anteil, den das vermeintlich „schwache Geschlecht“ an der Explosion des Widerstandes gegen die DDR-Obrigkeit hatte. Es waren eben nicht nur Arbeiter, sondern auch Arbeiterinnen, nicht nur Studenten und Lehrlinge, sondern auch Studentinnen und Verkäuferinnen, die gegen die Missstände auf die Straße gingen.

Heldinnen des Widerstandes

Die von der DDR offiziell hochgeschätzten „Heldinnen der Arbeit“, sie stellen sich gegen den Staat, der Gleichberechtigung propagiert, damit aber nur meint, dass Frauen auch in den volkseigenen Betrieben ihren Anteil zum Aufbau des Sozialismus beitragen sollen. Ohne jedoch, dass sie deshalb nach Feierabend frei sind von der Sorge um Kinder, Küche und Haushalt. „Frauen sollten ihren Mann stehen, aber zu Hause kämpften sie gegen den Mangel“, beschreibt Sabine Michel die Situation, unter der Frauen in der gesamten Republik leiden.

Im Kunstseidenwerk in Premnitz, einem Betrieb, in dem beinahe nur Frauen arbeiten, zeigt sich das mit besonderer Wucht. Die Arbeit hier ist schwer, schmutzig und schlecht bezahlt. Als die Normen dennoch auch hier erhöht werden, läuft das Fass über: Außer der Belegschaft des Kraftwerkes und „der Genossen der SED“, meldet die Kreisdienststelle des MfS, „streiken sämtliche Arbeiter und Angestellten.“

Die meisten von ihnen sind Frauen, und sie fordern nicht nur eine Halbierung der Lebensmittelpreise und eine Rückkehr zum alten Stundenlohn. Sondern auch den Rücktritt der Regierung und sofortige freie und geheime Wahlen.

Eine Kampfansage, die beim sowjetischen Stadtkommandanten die Alarmglocken schrillen lässt. Wenn bis 13.45 Uhr die Arbeit nicht wiederaufgenommen worden sei, werde Militär eingesetzt, droht er. Vergeblich, die Frauen lassen sich keine Angst machen. Auch am 18. Juni, beinahe überall in der Republik ist der Aufstand gewaltsam niedergeschlagen worden, verweigern sie noch die Rückkehr an die Maschinen. Erst am 19. Juni läuft die Produktion wieder an. Nachdem das Werk von der Kasernierten Volkspolizei und sowjetischen Soldaten besetzt worden war.

