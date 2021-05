16-Jähriger wird in Magdeburg mit Waffe bedroht

Magdeburg - Ein 16-Jähriger ist am Freitagnachmittag bei einem Streit in Magdeburg mit einer Waffe bedroht worden. Bei einer Hausdurchsuchung eines 20-Jährigen wurden eine Waffe samt Munition sowie gestohlene Kennzeichen gefunden. Das hat heute das Polizeirevier in Magdeburg mitgeteilt.

Ein Zeuge hatte von seinem Balkon aus einen Streit zwischen zwei Personen auf dem Parkplatz eines Supermarkts beobachtet und die Polizei angerufen. Dabei soll einer der 16-Jährige sein Gegenüber mit einem pistolenänlichen Gegenstand bedroht haben. Anschließend verließen beide den Parkplatz. Die Polizei konnte aufgrund einer detailierten Personenbeschreibung den bedrohten Jugendlichen in einer Straßenbahn entdecken und zum Vorfall befragen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei die Identität des Tatverdächtigen bekannt. Der 20-Jährige wurde zu Hause angetroffen. Bei der Durchsuchung der Wohnung und des Autos stellten die Beamten neben einer Schreckschusswaffe sowie Munition noch zwei gestohlene Kennzeichentafeln sicher. Der 20-jährige Magdeburger wurde zunächst zum Polizeirevier gebracht. Er muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.