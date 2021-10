16-Jähriger stirbt nach Moped-Unfall in Klinik

Eisleben (dpa/sa) - Nach einem Unfall mit seinem Moped in Eisleben ist ein 16-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Der Jugendliche war am Dienstagnachmittag auf die Gegenfahrbahn geraten, mit dem Auto eines 80-Jährigen zusammengestoßen und schwer verletzt worden, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Halle sagte. Der 16-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort starb er den Angaben zufolge am Mittwochnachmittag.