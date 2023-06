Die Person, die am Sonntagvormittag im Kanal an den Passendorfer Wiesen bei Halle-Neustadt gefunden wurde, ist inzwischen im Krankenhaus gestorben. Ein anderer Unfall im Wasser in Halle ging hingegen glimpflicher aus.

13-jähriger Junge stirbt in Kanal - 21-Jähriger wird aus Schleuse in Trotha gerettet

Am Sonntag ist in Halle ein 13-Jähriger ums Leben gekommen.

Halle (Saale)/MZ - Traurige Gewissheit

herrschte am Sonntagabend in einem halleschen Krankenhaus. Der 13-jährige Junge, der am Vormittag gegen 11 Uhr von Passanten leblos im Kanal an den Passendorfer Wiesen gefunden wurde, ist gestorben.