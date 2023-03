Senioren werden in Sachsen-Anhalt häufig Opfer dreister Betrugsmaschen. In einem besonderen Fall aus dem Saalekreis soll ein 23-Jähriger laut Staatsanwaltschaft zehntausende Euro unter anderem von Pflegeheimbewohnern erbeutet haben. Warum ihm seine mutmaßlichen Opfer offenbar vertrauten.

Betrugsmaschen in Sachsen-Anhalt

Halle/MZ - Als Mujadin A. zum zweiten Mal bei der Seniorin klingelt, ist sein voriger Besuch schon eine Weile her. 25.000 Euro hat die Frau dem 23-Jährigen, der sich ihr als „Igo Schmidt“ vorstellt, damals übergeben. In bar. Sie vertraut darauf, das Geld bald wieder zu bekommen. Doch vorher verlangt der Eislebener weitere 3.000 Euro von ihr. Als „Beschleunigungsgebühr“ für ein Insolvenzverfahren, von dem die Seniorin profitieren soll. So lautet zumindest sein Versprechen.