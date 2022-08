Nach Unglück in Halle: 100 Verletzte bei Straßenbahnunfällen in Sachsen-Anhalt

Nach dem Straßenbahnunglück in Halle hat das Statistische Landesamt die Zahlen veröffentlicht. So viele Tote und Verletzte gab es demnach in Sachsen-Anhalt.

20 Tote, 100 Verletzte: So lautet die Bilanz der Straßenbahnunfälle der letzten zehn Jahre in Sachsen-Anhalt. Zuletzt gab es einen verheerenden Unfall in Halle an der Saale. Symbolbild:

Magdeburg (dpa) - Nach der Entgleisung einer Straßenbahn in Halle, bei der vier Menschen verletzt worden, hat das Statistische Landesamt am Dienstag Unfallzahlen in Zusammenhang mit Straßenbahnen bekannt gegeben.

Demnach sind im Zeitraum von 2011 bis 2021 in Halle 95 Personen zu Schaden gekommen, wo Straßenbahnen eindeutig als Hauptverursacher ausgemacht wurden. In ganz Sachsen-Anhalt ereigneten sich den Angaben zufolge im gleichen Zeitraum 131 von Straßenbahnen verursachte Unfälle mit Personenschaden. Unter den verunglückten 204 Menschen befanden sich 32 Schwerverletzte und drei Getötete, wie das Statistische Landesamt mitteilte.

Deutlich mehr Menschen seien in diesen Jahren bei Unfällen verletzt oder sogar getötet worden, in die Straßenbahnen lediglich verwickelt waren. Das Statistische Landesamt zählte allein in Halle 641 Verunglückte; im gesamten Bundesland wurden 1283 Menschen bei Unfällen mit Straßenbahnbeteiligung erfasst - 20 von ihnen hätten die Vorfälle nicht überlebt, hieß es.